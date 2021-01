The Walking Dead, una nuova immagine rivela un personaggio misterioso insieme a Maggie

The Walking Dead tornerà presto con sei episodi bonus della decima stagione uno dei quali potrebbe spiegarci che cosa è accaduto a Maggie durante la sua assenza dopo aver lasciato Hilltop. Adesso una nuova immagine dello show ci mostra un inedito personaggio misterioso.

Maggie e suo figlio di otto anni Hershel si riuniranno al gruppo di sopravvissuti, la donna è tornata giusto in tempo per dare una mano a sconfiggere i Sussurratori anche grazie a Elijah il personaggio mascherato che abbiamo visto al suo fianco.



Nella nuova immagine che potete vedere qua sotto però c’è un’altra persona che indossa la mimetica alle spalle di Maggie e potrebbe far parte del suo nuovo gruppo che ha incontrato durante il tempo trascorso con Georgie (Jayne Atkinson), benefattrice di Hilltop.



“Le dinamiche in cui ha lasciato la storia non sono le dinamiche alle quali sta tornando adesso. Per lei, è come se si fosse presa un anno di pausa dalle scuole superiori, e stesse tornando, e ora tutti sono cambiati" ha detto il produttore esecutivo di The Walking Dead Scott Gimple a ComicBook.com durante l'estate.



I fan vogliono sapere che cosa le è successo dopo la sua uscita di scena nella nona stagione. "Ora che è tornata, scopriremo di più su cosa stava succedendo in quel periodo in cui era via", ha detto la showrunner Angela Kang.



"Ha visto alcune cose oscure per strada, torna con quest'uomo che indossa una maschera di metallo, e chi è? Quali avventure hanno vissuto? Fa tutto parte della storia che va avanti e guiderà una delle principali missioni della prossima stagione", ha detto Kang. "Ci porterà ad incontrare altri personaggi interessanti che si inseriranno in alcune delle altre principali trame della nostra serie in futuro."



