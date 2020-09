The Walking Dead, ecco nuove foto da set di 'A Certain Doom'

L'AMC ha diffuso nuove immagini promozionali di "A Certain Doom", l'episodio con cui la decima stagione di The Walking Dead ripartirà dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia di Covid-19.

Protagonista di queste foto è Padre Gabriel che, viene mostrato intento ad arginare la terribile orda dei Sussurratori guidati da Beta. Il prete armato, giura di difendere RJ e Judith Grimes mentre si nascondono nella torre di un ospedale che ripara i rifugiati delle comunità alleate ora sotto assedio. Gabriel diventa insomma l'ultima linea di difesa per i bambini e gli altri sopravvissuti mentre i Sussurratori violano improvvisamente il blocco.

Il nostro gruppo di sopravvissuti ha incontrato Gabriel quando era un prete codardo che ha condannato la sua congregazione all'inizio dell'apocalisse, un peccato che non commetterà una seconda volta.

"Penso che padre Gabriel abbia in qualche modo abbracciato la voce interiore di Dio e abbia accolto il suo messaggio, e che ora ha questo scopo", ha detto Gilliam riguardo al suo personaggio durante il Comic-Con virtuale di quest'anno. "Ha fallito nel primo tentativo di proteggere la sua comunità e il suo gregge, rinchiudendoli tutti fuori dalla chiesa, e penso che questa sia la seconda possibilità che Dio gli sta dando".

"Vedremo Gabriel farsi avanti come leader e trovarsi in alcune situazioni pericolose. Tutti faranno quello che sanno fare meglio come eroi e combatteranno di fronte a difficoltà impossibili", ha detto la showrunner Angela Kang. "Sarà una grande avventura piena di azione per tutti quando torneremo".

Queste immagini si aggiungono alle foto già diffuse sul finale di The Walking Dead. Per ulteriori approfondimenti, ecco tutto ciò che sappiamo sugli ultimi episodi di The Walking Dead.