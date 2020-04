The Walking Dead, finalmente nuovi aggiornamenti sulla stagione 11

Vista la pandemia in atto, che ha portato al rimando del finale di The Walking Dead 10 e alla posticipazione di The Walking Dead: World Beyond, gli scrittori stanno lavorando da casa e una di loro, LaToya Morgan, ha fornito un update su come stanno procedendo i piani per la prossima stagione della serie post-apocalittica.

Già nelle scorse settimane, la showrunner Angela Kang aveva spiegato che i lavori di The Walking Dead 11 non sono ancora compromessi dall'emergenza Coronavirus e ora Morgan spiega che potersi confrontare con i colleghi, anche se solo in video, è "rassicurante". La scrittrice e produttrice racconta: "vedere le facce degli altri, anche se sono nelle scatole come La famiglia Brady (sit-com andata in onda tra il 1969 e il 1974 sulla ABC, ndr) è una cosa tipo 'ok, stai bene. Supereremo tutto questo insieme'".



Morgan ha raccontato che stanno facendo riunioni virtuali che coinvolgono dalle sei alle nove persone e che durano tra le quattro e le cinque ore. "Per certi versi è disturbante, ma a fine della giornata siamo riusciti a fare il nostro lavoro". Purtroppo per i fan dello show, anche se la fase di scrittura sta procedendo più o meno regolarmente, il problema più grande è che ancora non si sa quando si potrà tornare a girare, fattore che rappresenta l'incognita più insidiosa. Ricordiamo che il programma originale prevedeva l'inizio delle riprese a maggio, in modo da avere il debutto dell'undicesima stagione a ottobre, come al solito su AMC. A questo punto, però, sembra improbabile che la produzione riesca a rispettare i tempi, nonostante le rassicurazioni di Kang.