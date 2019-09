The Walking Dead: nuovi dettagli sull'ultima stagione di Michonne dalla showrunner

Manca circa un mese al ritorno di The Walking Dead con una decima stagione che, come già ampiamente annunciato, rappresenterà l'ultima apparizione di Danai Gurira nella serie principale. Nel frattempo, parlando con TV Line, la showrunner Angela Kang ha anticipato qualche nuovo dettaglio su cosa ci aspetta dal suo personaggio.

Durante l'intervista la Kang ha confermato che durante il nuovo arco narrativo emergeranno questioni di grande importanza per Michonne che avranno gravi conseguenze sulla prosecuzione dello show. "Mostreremo anche la buona, vecchia Michonne in versione 'badass'" ha aggiunto la Kang.

Per quanto riguarda l'ormai atteso ritorno di Maggie (Lauren Cohan), invece, la showrunner ha nuovamente promesso: "Ci stiamo lavorando. Abbiamo delle idee per Maggie e speriamo che andrà tutto per il meglio." Dopo aver abbandonato la serie all'inizio della nona stagione, dunque, sembra solo questione di tempo prima di rivedere la Cohan insieme agli altri protagonisti.

La decima stagione di The Walking Dead andrà in onda su AMC a partire dal prossimo 6 ottobre e darà ampio spazio ai villain introdotti negli scorsi episodi: i Sussurratori guidati dalla leader Alpha, la cui backstory sarà esplorata insieme a quella di Beta. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di The Walking Dead 10 mostrato in occasione del Comic-Con.