The Walking Dead, i nuovi poster contengono un avvertimento per i fan

In attesa di scoprire chi sopravviverà al finale di The Walking Dead 10, gli autori hanno deciso di pubblicare una serie di poster con protagonisti i vari personaggi appartenenti all'universo narrativo a tema zombie.

Vediamo quindi i coraggiosi Daryl ed Ezekiel dotati di una maschera che copre loro il volto: ad accompagnarli lo slogan dell'iniziativa "Indossa una maschera". Qualcosa di davvero importante in questo periodo, soprattutto in territorio americano, paese in cui la serie macina ancora grandi numeri e che purtroppo si ritrova a fare i conti con un'emergenza sanitaria ancora grave.

Niente di meglio che seguire l'esempio dei propri beniamini. Forse nella realtà le mascherine non donano a chi le indossa un aspetto da spietato fuorilegge (come succede ai personaggi dei poster), ma è comunque doveroso indossarle.

Anche gli attori degli spinoff compaiono nelle foto (Fear The Walking Dead e World Beyond), a sottolineare come nelle situazioni di emergenza ci sia bisogno di fare fronte comune senza creare problemi... un tema ampiamente trattato nella produzione AMC. Del resto, chi meglio di loro potrebbe elargire consigli su come sopravvivere ad una pandemia?

