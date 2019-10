The Walking Dead: ci sarà un nuovo amore nel futuro di Maggie?

Con la notizia del rinnovo di The Walking Dead per un'undicesima stagione, è arrivata anche la conferma del ritorno di Lauren Cohan. Inoltre, nel futuro di Maggie Green , il suo personaggio, potrebbe esserci un nuovo interesse amoroso, il primo dai tempi di Glenn (Steven Yeun).

Quando Maggie ricomparirà tra i suoi compagni sopravvissuti, farà anche la conoscenza di nuovi volti, introdotti nel suo periodo di assenza. Tra questi c'è Dante, il dottore di Alexandria interpretato da Juan Javier Cardenas. Ebbene, nei fumetti di Robert Kirkman, l'uomo è molto legato a Maggie, ne diventa il braccio destro e arriva a essere uno dei suoi pretendenti.



Quando Cohan ha deciso di lasciare la serie targata AMC per un ruolo nella serie Whiskey Cavalier, (che è stata cancellata), gli autori hanno dovuto fare alcune modifiche e il personaggio di Dante è stato uno di quelli coinvolti dal cambiamento, per ovvi motivi. Il dottore ha esordito nella decima stagione, in cui prova ad aiutare Siddiq (Avi Nash), traumatizzato dall'incontro con i Sussurratori.

A questo proposito, la produttrice esecutiva Denise Huth ha dichiarato: "Nei fumetti il suo arco narrativo è fortemente legato a Maggie, ma ora lei non c'è. È stato divertente introdurre un grande personaggio dei fumetti e farlo in un modo diverso".

Pensate che con il ritorno di Lauren Cohan verrà dato spazio alla relazione tra Maggie e Dante?



La decima stagione di The Walking Dead è attualmente in corso e nel terzo episodio ci sarà un assedio di 49 ore.