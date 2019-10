The Walking Dead: un nuovo indizio sulla comparsa di Michonne nel film su Rick Grimes

Ormai è cosa nota che Danai Gurira lascerà The Walking Dead al termine della decima stagione e il modo in cui uscirà di scena è tenuto sotto segreto, anche se gli autori promettono che sarà più che soddisfacente. Eppure, forse potremmo rivedere Michonne nel film dedicato a Rick Grimes e anche Scott Gimple ha seminato qualche indizio in merito.

Gimple è il supervisore dei contenuti del franchise, ma anche lo sceneggiatore e produttore del primo film del franchise di TWD, quindi, se c'è qualcuno che ha delle risposte, questa persona è lui.

L'autore ha già raccontato di come l'universo narrativo di The Walking Dead verrà espanso con nuove miniserie ed episodi speciali, in più ha speso belle parole nei confronti di Gurira e parlato di come sarebbe adeguata la sua presenza nel film.



L'attrice ha riscosso un buon successo sul grande schermo prendendo parte al Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Okoye, personaggio visto in Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Quando è stato chiesto a Gimple se questo fattore dovrebbe favorire una comparsa di Michonne nel film, l'autore ha risposto "oh si, assolutamente".

Gimple ha poi aggiunto: "in realtà lo direi anche se non fosse diventata una star del cinema. Ha colpito tutti al cinema. Ci ha sempre colpiti, era il nostro piccolo segreto da 17 milioni di persone, ma ora il segreto è stato svelato".



Le parole di Gimple, pur non contenendo una conferma diretta, dimostrano l'apprezzamento verso l'attrice e fanno capire che potrebbe esserci una sorpresa in serbo per i fan. Sareste contenti di vedere Michonne ancora una volta?