The Walking Dead: è questo il primo nuovo personaggio dello spin-off su Daryl e Carol?

In "Find Me", il secondo dei sei episodi bonus che AMC ha aggiunto alla stagione 10 di The Walking Dead, il pubblico ha assistito all'introduzione di Leah (Lynn Collins), una donna che Daryl (Norman Reedus) ha incontrato nel bosco mentre perlustrava la zona.

Leah è un personaggio molto simile a Daryl: sono entrambi dei solitari con problemi di fiducia verso il prossimo, nascondono un trauma che non sono mai stati veramente in grado di superare e sono entrambi a proprio agio nel vagabondaggio. Il rapporto si interrompe a causa di Rick, che lui è ossessionato dal ritrovare anche dopo anni mentre lei gli chiede di rinunciarci per poter vivere la sua vita insieme a lei.

Ma Daryl, essendo Daryl, non si è arreso e se n'è andato. E, una volta tornato, ha scoperto che Leah, essendo Leah, se n'era andata a sua volta. L'episodio ha mostrato anche una rottura tra Daryl e Carol (Melissa McBride), che però sappiamo già destinata ad essere riparata dato che AMC ha già annunciato uno spinoff di The Walking Dead incentrato sui due personaggi. Secondo alcune teorie già popolari tra i fan, Leah è uno dei personaggi che rivedremo nella prossima serie del franchise: del resto sappiamo che non è morta, e scommettere su un suo ritorno è la cosa più ovvia. La sua apparizione nell'episodio più recente per molti è in preparazione allo spin-off di Carol e Daryl, ed è difficile immaginare un altro scopo per questo personaggio nella serie madre di The Walking Dead.

