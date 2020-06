The Walking Dead: nuovo progetto per Jeffrey Dean Morgan e David Harbour

Molto prima che Covid e Black Lives Matter mettessero in pausa le produzioni hollywoodiane l'ex attrice di The Walking Dead Sarah Wayne Callies aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo cui avrebbero partecipato attori del calibro di Jeffrey Dean Morgan e David Harbour e adesso tutto sembra pronto: ecco quindi i primi dettagli di Afershock.

Il format non sarà televisivo, bensì radiofonico, in quanto l'interprete di Lori Grimes ha dato vita ad un "podcast narrativo scritto e realizzato in casa con amici ed ex colleghi", i quali si alterneranno al di là di un microfono per dare voci ad alcuni dei personaggi creati, ed interpretati, dalla stressa Callies. Tra quelli già rivelati una donna ed attivista hawaiana e una ragazza afroamericana di 16 anni.

Poche ore fa ha svelato tramite il suo profilo Instagram una foto dal "dietro le quinte" con cui ha stuzzicato i fan invitandoli ad indovinare "chi c'è nell'altra parte della fotografia".

"Voglio raccontare delle storie di cui sarò attrice, regista, scrittrice e produttrice", aveva precedentemente dichiarato. "Voglio raccontare quelle storie di cui ho sempre voluto essere parte. Sono cresciuta in un'isola delle Hawaii e circondata da tante persone che non erano bianche. Mi hanno cresciuta culture, religioni e mitologie molto diverse, ma poi sono andata ad Hollywood dove tutto era diverso e mi chiedevo 'Dov'è il mondo in cui sono cresciuta?".



L'attrice aveva poi approfondito alcuni dettagli del podcast, descrivendolo come un "dramma radiofonico. Ci saranno Jeffrey Dean Morgan e David Harbour e tanti altri amici che mi hanno aiutata a ascrivere le storie e con i quali reciterò. È un lavoro molto impegnativo".

