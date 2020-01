The Walking Dead: il nuovo promo suggerisce che Virgil tradirà Michonne?

Nel nuovo breve teaser, diffuso in occasione del ritorno di The Walking Dead 10, vediamo una particolare scena con protagonisti i due personaggi. Virgil potrebbe davvero rappresentare un pericolo per Michonne?

Nel midseason finale, intitolato The World Before, Michonne aveva catturato Virgil e aveva stretto un patto con lui: lo avrebbe accompagnato a casa dalla sua famiglia e lui in cambio le avrebbe fornito tutte le armi necessarie per contrastare lo strapotere di Alpha e per sconfiggere le orde di vaganti capitanate dai Sussurratori. I due sono partiti a bordo di una barca, diretti verso Bloodsworth Island, isola che ospita la base navale di Virgil. Dato che Danai Gurira lascerà la serie alla fine della decima stagione, alcune ipotesi prevedono che proprio a causa di questo viaggio Michonne ricomparirà in TWD:World Beyond.

Comunque, ancora non sappiamo nulla di certo per quanto riguarda il futuro dei personaggi, e Michonne potrebbe andare incontro ad una sorte ben peggiore. Nel breve teaser per il ritorno della decima stagione vediamo una scena decisamente preoccupante: Virgil osserva Michonne mentre questa gli dà le spalle. Il suo sguardo appare abbastanza minaccioso e la didascalia del video recita: "Hai mai la sensazione che qualcuno ti stia osservando?"

Che ci sia un tradimento all'orizzonte? Non sarebbe la prima volta che i personaggi di TWD si divertono a pugnalarsi alle spalle. Alla fine, in un mondo di zombie, a prevalere è la legge della giungla. Speriamo solo che Michonne riesca ad accorgersene e a reagire di conseguenza.

A giudicare dal nuovo trailer della decima stagione di TWD la guerra è in arrivo. Non ci resta che attendere il 24 febbraio per scoprire chi sopravviverà.