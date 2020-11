The Walking Dead, un nuovo retroscena: 'Potevamo far morire Carol nella terza stagione'

Come ha rivelato recentemente Scott Gimple, sceneggiatore e produttore di The Walking Dead, una delle svolte discusse nella stanza degli scrittori e poi accantonate prevedeva la morte di Carol, il personaggio interpretato da Melissa McBride, nella terza stagione. "L'idea era in stato molto avanzato" ha ricordato, "ma io ero fermamente contrario."

Nell'episodio della stagione 3 di The Walking Dead intitolato Killer Within, T-Dog (IronE Singleton) viene divorato dagli zombie mentre cerca di proteggere Carol. Si presume che sia morta anche quest'ultima, finché non viene ritrovata viva da Daryl (Norman Reedus) due episodi dopo, in Hounded.

Non era quindi affatto scontato che Melissa McBride ritornasse in scena. "C'erano delle discussioni in corso sull'uccisione di Carol" ricorda Gimple. "Ma io vedevo il suo viaggio, il percorso che avrebbe compiuto da donna sotto il controllo dell'ex marito a guerriera. Sembrava semplicemente il percorso più incredibile che potesse fare e a quel punto ho pensato: Beh, potrebbe farlo. Potrebbe fare qualunque cosa."

Anche lasciare in sospeso il destino di Carol per due episodi è stata, secondo Scott Gimple, una scelta felice. "Mi piacerebbe ritrovare alcune delle vecchie email o qualcosa del genere perché ci dicevamo: E se la gente pensasse che è morta, e invece è viva? A quel punto, anche quella è stata una sorpresa, la gente è impazzita. Era il motivo per cui lo show stava ottenendo un sacco di attenzione in quel momento."

Nei giorni scorsi, intanto, è stato annunciato il primo The Walking Dead Holiday Special. Se non l'hai ancora fatto, inoltre, puoi dare un'occhiata al nuovo trailer di The Walking Dead.