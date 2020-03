The Walking Dead: nuovo sguardo a una delle new entry nelle immagini dell'episodio 10x15

Dopo la clip ufficiale di The Walking Dead 10x15, il prossimo episodio della serie AMC torna a mostrarsi con una serie di immagini ufficiali che offrono un nuovo sguardo ai protagonisti.

Le foto, che potete trovare in calce alla notizia (via Comicbook.com), tra le altre cose mostrano infatti Judith impegnata in una sessione di caccia insieme allo zio Daryl, il gruppo composto da Ezekiel, Yumiko e Eugene alle prese con la new entry Principessa, alcuni membri dei Sussurratori nel bosco, un dialogo tra Negan e Lydia, e il ritorno del cane di Daryl.

"Vedremo come se la stanno passando i nostri protagonisti dopo la battaglia di Hilltop, ora che una parte della verità è venuta a galla" ha detto la showrunner Angela Kang sulla puntata in arrivo. "Vedrete i loro pieni per mettere fine a questo conflitto."

Intitolata "The Tower", la puntata andrà in onda su Fox il prossimo 6 aprile. A cause dell'emergenza Coronavirus, lo ricordiamo, l'episodio sarà disponibile solamente in lingua originale con i sottotitoli in italiano, stessa sorte toccata in questi giorni anche a Better Call Saul.

Cosa vi aspettato dal nuovo episodio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x14.