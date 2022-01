The Walking Dead, ecco quali sono gli oggetti più iconici della serie AMC

Dopo undici stagioni The Walking Dead si è guadagnato un posto nel cuore del pubblico ed è impossibile non pensare ad alcuni personaggi quando vediamo degli oggetti che gli sono appartenuti. Ecco quali sono quelli più iconici di tutta la serie AMC.

Vi abbiamo già parlato dei 10 personaggi di The Walking Dead su cui nessuno avrebbe scommesso e oggi vi parliamo invece degli oggetti sia che siano fondamentali per il look di un personaggio o siano le loro armi preferite, i fan li considerano parte integrante dello spettacolo. Rick Grimes usa un revolver nello show, precisamente una Colt Python 357 Magnum per combattere sia i non morti che altri umani. Tante sono state le scene che hanno visto la pistola protagonista. Un altro oggetto che immediatamente ci fa pensare a lui è il suo cappello da sceriffo passato poi a Carl e infine a Judith.



Sebbene non sia il suo oggetto più iconico, le varie motociclette di Daryl contribuiscono a dargli un’aria da duro. Ma è la sua balestra l’oggetto che più lo definisce in tutta la serie. Morgan brandisce un bastone come arma principale e anche se in realtà è un’arma molto semplice è diventata il suo marchio di fabbrica anche nello spin-off Fear The Walking Dead.



L'aspetto di Negan, uno dei villain migliori di The Walking Dead, è diventato rapidamente iconico per i fan. Come nel caso di Rick e Daryl, sono due i suoi oggetti più iconici e amati che immediatamente ci fanno pensare a lui: la giacca di pelle nera e la sua mazza da baseball ricoperta di filo spinato chiamata Lucille.



Shane Walsh è stato presente solo nelle prime due stagioni di The Walking Dead, la sua arma caratteristica era un fucile Mossberg. Nonostante il Governatore sia apparso solo nelle prime stagioni dello show è stato ed è ancora molto amato dai fan. Dopo che Michonne lo ha pugnalato nell'occhio, il suo aspetto cambia e lo vediamo indossare una benda nera sull’occhio che lo fa sembrare molto più cattivo. Infine, impossibile non citare la katana di Michonne, la prima persona ad impugnare un'arma mai vista nello show.



Questi oggetti sono diventati anche parte del merchandising, voi ne avete collezionato qualcuno? Fatecelo sapere nei commenti e date un'occhiata alla prima foto di The Walking Dead 11