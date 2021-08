The Walking Dead omaggia Rick Grimes con un nuovissimo poster

In attesa dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, AMC ha deciso di omaggiare la serie con degli artwork dedicati ai suoi personaggi più iconici. E dopo il poster di Carl Grimes, non può che essere il turno di un altro Grimes... Rick!.

Non manca molto al ritorno di The Walking Dead in tv, con la premiere dell'undicesima stagione programmata per il 22 agosto, ma nel frattempo AMC ha deciso celebrare in grande stile una delle sue serie di maggior successo.

Per l'iniziativa "11 Weeks of TWD Art" e "11 Weeks of Reveals until Season 11", l'artista Marvel Comics Declan Shalvey ha infatti realizzato un bellissimo poster dedicato a uno dei personaggi più amati del franchise: Rick Grimes.

L'artwork, che potete trovare anche nella nostra gallery, è ispirato all'ultimo episodio della nona stagione di The Walking Dead ("What Comes After") in cui vediamo il personaggio di Andrew Lincoln.

"Un grande climax pieno di emozioni per il personaggio che ci ha introdotti a questo mondo? Dovresti essere senza cuore per non commuoverti, specialmente vista la reazione di Daryl" ha affermato Shalvey parlando del suo disegno "Per me si trattava di perfezionare l'immaginario più potente che viene comunicato in maniera più immediata. L'immagine dei Walker che si allontanano da un ponte in fiamme, ho pensato fosse così straziante e fuori di testa da rimanerti davvero impressa nella mente".

"C'è stato anche quel fantastico momento, verso la fine, con quell'inquadratura di profilo di Rick e una mano insanguinata che puntava alla sua arma. Mi piaceva molto, ma considerando cosa succede a Rick qui, ho voluto zoommare sul suo volto, per creare più contrasto con i più piccoli Walker nel pezzo".

E a voi, cosa ve ne pare di questo artwork? Fateci sapere nei commenti.