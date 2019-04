The Walking Dead, omaggio alla Carol cartacea nel finale della stagione 9

Il finale della nona stagione di The Walking Dead è stato, secondo quanto dichiarato dalla stessa showrunner Angela Kang, un omaggio ad una delle scene più macabre della serie cartacea di Robert Kirkman.

Nel finale di stagione vediamo, infatti, Lydia avvicinarsi volontariamente e pericolosamente ai denti di uno zombie bloccato nel lago ghiacciato. Depressa per l'uccisione del suo ragazzo Henry da parte di Alpha, Lydia medita dunque il suicidio, ricordando la triste sorte toccata alla controparte cartacea di Carol.

A differenza di Carol, però, Lydia ha un attimo di lucidità e torna sui propri passi. Chi ha letto il fumetto sa, invece, che Carol andò dritta incontro al suo destino, gettandosi tra le braccia dello zombie e lasciando che questo affondi i denti nel suo collo, davanti all'impietrito gruppo di Atlanta.

Proprio Carol, invece, osserva il quasi suicidio di Lydia nella serie. Una scelta, dunque, che suona come un omaggio palese al cartaceo. "Ho amato vedere Lydia avvicinarsi in quel modo allo zombie ghiacciato nel lago" ha dichiarato Angela Kang, "La cosa interessante, che i fan del fumetto possono cogliere o meno, è che abbiamo omaggiato la morte di Carol nel cartaceo. Lei, praticamente, si suicida tramite gli zombie, e noi vediamo la Carol della serie guardare questo momento tra Lydia e lo zombie. Ed io penso che il modo in cui sia stata scritta la scena, il modo in cui Greg l'abbia diretta, l'aspetto dello zombie, sia tutto molto evocativo. Poi ovviamente Cassidy, che interpreta Lydia, e Melissa, sono così meravigliosamente emozionanti."

Un omaggio dichiarato, dunque, che conferma il fatto che, pur distaccandosi spesso dal materiale originario, gli autori dello show non abbiano mai perso di vista le origini cartacee di The Walking Dead. Ricordiamo, comunque, che un nuovo spin-off della popolare serie horror è stato recentemente annunciato. Per la decima stagione, invece, si parla già della possibilità di un gradito ritorno.