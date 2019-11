The Walking Dead, online il promo dell'episodio 10x06

Come di consueto, dopo l'episodio trasmesso questa notte AMC ha diffuso in rete un promo ufficiale di The Walking Dead 10x06, la puntata che andrà in onda la prossima domenica.

"Carol e Daryl vanno in missione insieme mentre Siddiq si sforza per risolvere un mistero" si legge nella sinossi ufficiale che accompagna il filmato, che come sempre potete visionare comodamente in calce alla notizia.

Siddiq (Avi Nash) ha da poco scoperto che Re Ezekiel (Khary Payton) è gravemente malato, mentre Dary (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) sono pronti a fare squadra ancora una volta in vista di un nuovo scontro con i Sussurratori guidati da Alpha (Samantha Morton). Come confermato dal quinto episodio, erano loro a celarsi dietro gli attacchi coordinati che affliggevano le comunità alleate.

Nel video dedicato al prossimo episodio, intitolato 'Bonds', vediamo Eugene che sembra entrare in contatto con una nuova comunità la cui presenza era stata già svelata indirettamente durante la scorsa stagione: che sia il momento giusto per l'arrivo di un nuovo gruppo di sopravvissuti?

La nuova puntata sarà trasmessa da AMC il prossimo 10 novembre, mentre in Italia debutterà come sempre il giorno successivo su Fox. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di The Walking Dead 10x04.