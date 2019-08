The Walking Dead: Online sinossi e immagine promozionale della decima stagione

Nell'immagine promozionale dedicata alla serie TV che racconta la storia dell'apocalisse zombi possiamo vedere i protagonisti della decima stagione: stiamo parlando di Michonne, Daryl e Carol. Dopo il trailer di The Walking Dead 10 scopriamo finalmente la sinossi ufficiale dei prossimi episodi.

"La storia di The Walking Dead è iniziata dieci anni fa con un uomo alla ricerca della propria famiglia. Una famiglia che è aumentata nel tempo, fino a diventare una comunità. Hanno combattuto e sono sopravvissuti, dando l'opportunità ad una nuova generazione di crescere. Ma ci sono ancora altre storie da raccontare. Adesso è primavera, qualche mese dopo la fine della nona stagione, dopo che il gruppo di sopravvissuti ha sconfinato nel territorio dei Whisperer durante l'inverno. La comunità sta ancora cercando di riprendersi dopo il gesto di Alpha, ed è costretta a rispettare i confini che gli sono stati imposti, mentre si preparano ad una battaglia che sembra ormai inevitabile".

Ma, come ha rivelato la showrunner, questa volta anche la psiche dei personaggi sarà messa a dura prova: "I Whisperer sono una minaccia diversa dalle altre. Aiutati da un'orda di non morti sembrano impossibili da sconfiggere. La comunità non sa come reagire e la paura inizia ad insinuarsi nella coscienza di tutti, insieme a segreti, paranoia e lotte interne".

Non resta che aspettare il prossimo 6 ottobre per l'inizio della stagione, nel frattempo un video da dietro le quinte conferma l'incontro tra due personaggi di The Walking Dead.