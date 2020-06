The Walking Dead: L'organizzazione CRM era già presente nelle stagioni precedenti

Dopo i dubbi su una puntata di The Walking Dead espressi da un attore, vi segnaliamo questo possibile easter egg presente nelle stagioni precedenti della serie sugli zombie prodotta da AMC e che avrebbe anticipato un elemento importante della storia.

Come sapete Rick Grimes è stato rapito da CRM, una misteriosa organizzazione che farà la sua comparsa anche nelle puntate di Fear The Walking Dead e nel nuovo spin-off del franchise, intitolato "The Walking Dead: World Beyond". Il logo di questo gruppo è rappresentato da 3 cerchi, che secondo quanto ha rivelato Scott Gimple, chief content officer della serie: "Indicano tre diverse civiltà che si sono unite e sono collegate tra loro in molti modi diversi". Un fan di The Walking Dead ha quindi notato che i tre cerchi sono presenti anche in una inquadratura della serie, nello specifico quando Dwight trova i tre anelli mentre è alla ricerca di Sherry. Potete vedere l'immagine nel collegamento presente in calce alla notizia.

Ovviamente potrebbe trattarsi di un caso, ma la posizione delle tre fedi e l'inquadratura fanno subito pensare ad una breve anticipazione della presenza del CRM nel mondo della serie prodotta da AMC. In attesa delle prossime puntate dello show, vi lasciamo con questo elenco dei migliori villain di The Walking Dead.