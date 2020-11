The Walking Dead e l'origine del virus zombie: la verità è stata svelata in World Beyond?

Ci sono molti modi per trasformare gli esseri umani in violenti zombie: dalle maledizioni ai virus, dalle spore fungine al prezzo troppo alto delle bollette. Il cinema e le serie ci hanno proposto un po' di tutto, ma cos'è che ha causato l'epidemia zombie di The Walking Dead? Un prezioso indizio arriva dallo spin-off World Beyond.

Nel settimo episodio, Huck ricorda i tempi in cui era capo della sicurezza, all'inizio dell'apocalisse. Il suo team era incaricato di sorvegliare dei tunnel e scortare dei civili al sicuro, quando ancora nessuno aveva realmente compreso la reale portata del problema. La donna rammenta di aver sentito un paio di soldati discutere della possibile causa di contagio: "Ho sentito che viene da un razzo, che è cominciato tutto nello spazio. Qualcuno lo ha respirato, gli ha rivoltato lo stomaco e poi loro sono saliti su un aereo".

Ciò riprenderebbe perfettamente le dichiarazioni di Robert Kirkman, autore del fumetto originale di TWD coinvolto anche nelle serie. Peccato che, dopo qualche tempo, Kirman stesso è ritornato sul suo tweet a base di "spore spaziali", dichiarando: "Era solo uno scherzo! Non avrei mai rivelato una cosa del genere in un tweet!".

È quindi probabile che quello di World Beyond sia più che altro un divertito omaggio alla questione che si è sollevata in seguito al tweet di Kirman di inizio 2020, anche se niente esclude che un fondo di verità possa esserci, fermo restando che all'inizio della pandemia di TWD devono essere circolate le teorie più assurde tra i sopravvissuti, e quella del razzo spaziale potrebbe essere stata una delle tante giunte all'orecchio dei due soldati.

Forse la verità la scopriremo solo alla fine, per cui non resta che continuare a seguire i sorprendenti sviluppi di World Beyond.