The Walking Dead: Origins, ecco il poster della serie sulla genesi dei personaggi

The Walking Dead torna all'inizio dell'apocalisse zombie con The Walking Dead: Origins, una serie di quattro speciali in onda prima della stagione 11. Gli special riassuntivi esplorano i percorsi dei quattro personaggi preferiti dai fan, ovvero Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Carol (Melissa McBride).

In queste ore è stato pubblicato il primo poster della serie. The Walking Dead: Origins 'traccia la storia dell'apocalisse zombie dal punto di vista di un singolo personaggio', secondo quanto riporta la sinossi ufficiale dello show.



AMC descrive Origins come 'un'esplorazione approfondita' di Daryl, Maggie, Negan e Carol con 'nuove interviste e narrazioni degli attori che ritraggono questi iconici personaggi, insieme alle clip dei momenti maggiormente cruciali dei loro percorsi fatti finora'.

In attesa della stagione 11, arriverà il Blu-ray della stagione 10 di The Walking Dead. Ma anche Origins è molto attesa dai fan.

Ad accompagnare ogni episodio di Origins ci sarà un'anteprima esclusiva della stagione 11 e di The Best of The Walking Dead, una raccolta di episodi che mettono in luce i personaggi di TWD preferiti dai fan.

The Best of The Walking Dead esordirà su AMC+ il prossimo 8 luglio con Best of Morgan. A seguire gli altri episodi per tutto il mese sino al 5 agosto.



Se siete dei fan accaniti della serie, guardate i Funko Pop! di The Walking Dead ispirati alla stagione 10.