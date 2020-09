The Walking Dead al tempo della pandemia: Norman Reedus parla delle misure di sicurezza

In attesa di riprendere il ruolo nel finale della decima stagione di The Walking Dead e successivamente nello spinoff su Daryl e Carol, Norman Reedus ha parlato delle misure di sicurezza a cui gli attori devono attenersi per girare le nuove puntate.

In effetti, dev'essere sconcertante avere a che fare con una pandemia sul set di una serie a tema zombie, in cui tutti i personaggi cercano disperatamente di sopravvivere ad un virus globale. Accettata l'ironia della situazione, Reedus si è recato nuovamente in Georgia insieme ai colleghi per girare il finale esteso della decima stagione.

"Abbiamo tutti questi nuovi protocolli da seguire ora. Dobbiamo sottoporci ai test per il Covid tre volte alla settimana. L'epidemiologo del Pentagono noto durante il periodo della SARS è diventato il nostro dottore sul set ora. È una cosa davvero grande", ha dichiarato l'attore durante un'intervista in streaming per il Jimmy Kimmel Live.

In tutto ciò la stagione 10, che avrebbe dovuto concludersi con la puntata finale, ha guadagnato altre sei puntate. Per fortuna, sono state tutte ideate seguendo le norme anti Covid, come ha rivelato la showrunner Angela Kang. Chissà se sarà presente un focus particolare sul ritorno di Maggie, particolarmente atteso dagli appassionati di The Walking Dead.