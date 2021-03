The Walking Dead, Paola Lazaro parla di Principessa: 'Non sa che fare della sua vita'

Nonostante The Walking Dead si avvii ormai verso l'ultima parte del proprio ciclo vitale, le sorprese non sembrano esser finite: lo show AMC ha ancora spazio per delle new entry (e per degli addii: chi potrebbe morire negli episodi bonus di The Walking Dead?), come dimostrato dagli ultimi episodi di questa decima stagione.

L'ultima ad entrare a far parte del mondo post-apocalittico dei nostri è stata Principessa, aka Juanita Sanchez, interpretata da Paola Lazaro ed ispirata al personaggio della Principessa di Pittsburgh visto nei fumetti di Robert Kirkman. Si tratta, come abbiamo avuto modo di vedere, di una donna abituata ad aggirarsi in solitudine nel mondo devastato dagli zombie e che ora, per la prima volta, si ritrova a far parte di un gruppo.

"Lei vive con questo senso del: 'C'è ancora della gente a questo mondo? Sono l'unica persona rimasta in vita?'. E questo la riporta con la mente ai tempi pre-apocalisse, quando si sentiva comunque sola, un'emarginata. Ora si vede letteralmente sola e questo amplifica il dolore. Dopo un anno senza vedere nessuno accetterebbe chiunque. Va bene anche se a loro lei non dovesse piacere" ha spiegato l'attrice.

Quali sono le vostre sensazioni su questo nuovo personaggio? Fateci sapere la vostra nei commenti! Jeffrey Dean Morgan, intanto, ha probabilmente anticipato la produzione di uno spin-off su Negan dopo The Walking Dead.