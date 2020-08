The Walking Dead, parla la produttrice: 'Le tv avevano paura di trasmettere la serie'

Nel corso degli anni, The Walking Dead si è rivelato uno dei franchise televisivi di maggior successo. La serie principale è giunta alla decima stagione e non ha intenzione di fermarsi, uno spin-off ha già raggiunto la quinta stagione e un altro è pronto a debuttare. Eppure, a quanto pare, molti network televisivi erano restii a produrre lo show.

Lo ha rivelato la storica produttrice Denise Huth, che ha lavorato alla serie fin dall'inizio, insieme al primo showrunner Frank Darabont. Intervistata nel corso della maratona The Walking Dead – Season 1: Beginnings, che racconta anche alcuni aneddoti sulla scelta degli attori, la produttrice ha parlato di quanto sia stato difficile trovare una rete che desse una chance alla serie zombie.

"Sono stata coinvolta per la prima volta in The Walking Dead nel 2005. Lavoravo per Frank Darabont e lui mi ha parlato di questo fumetto che ha trovato in un negozio" ha raccontato Denise Huth. "E mentre mi raccontava la storia, ricordo di aver pensato: Questo è uno show televisivo. Aveva tutti gli elementi giusti per un dramma serializzato."

Ci sono voluti però cinque anni, e una serie di porte sbattute in faccia, prima di ricevere finalmente una risposta positiva. "Ci abbiamo girato intorno per cinque anni, finché AMC è stata abbastanza coraggiosa da dire sì e metterlo effettivamente in onda. Era una di quelle cose che non erano mai state fatte prima" ha aggiunto la produttrice, lasciando intendere che altri network hanno rinunciato a The Walking Dead per una sorta di paura dell'ignoto.

Intanto, sono stati annunciati alcuni speciali che andranno in onda prima dell'atteso finale della decima stagione di The Walking Dead.