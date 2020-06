The Walking Dead, ecco una particolare scena di Carl e Negan che non avete mai visto

Mentre ci apprestiamo ad assistere alla conclusione di The Walking Dead 10, il regista della serie AMC, rivela un particolare inedito su Carl e Negan che fu tagliato dalla stagione 7.

Nel settimo episodio della stagione sette 'Sing Me a Song', a Carl vengono mostrate le donne di Negan e viene incoraggiato dal malvagio uomo a scegliere quelle che preferisce. Come rivela il regista Rosemary Rodriguez, ci sono stati non pochi problemi nel descrivere le relazioni sessuali sotto costrizione mostrando tra l'altro il complesso tema della sessualità con un minore.

Il regista ha chiarito che avrebbe voluto sostanzialmente una scena più spinta, pur essendo consapevole della complessità del tema trattato e contraddicendo quelle che erano le volontà della produzione.

"Molto importante a mio avviso era ciò che le donne avrebbero indossato" ha detto Rodriguez e, poichè nella versione a fumetti della serie esse indossano abiti molto succinti, per lo più lingerie, il regista avrebbe voluto un abbigliamento meno casto.

"Volevo davvero una forte reazione da parte di Carl nel vedere quelle donne così sexy. Volevo che tutto fosse un po' più esplicito, soprattutto le loro scollature. Sarebbe stato molto particolare per lo spettacolo, perché è così diverso da quello che facciamo".

"Perché mi piacciono davvero tanto gli estremi e perché non ho paura di immergermi appieno in qualunque cosa, anche se politicamente scorretto, malvagio o oscuro. Voglio solo andare il più lontano possibile".

Alla fine però, come abbiamo avuto modo di vedere, i produttori hanno scelto una versione più soft, in cui le donne indossano abiti neri.

