The Walking Dead e il passato di Maggie: in arrivo una grande storia e nuovi personaggi

Nei prossimi episodi di The Walking Dead sapremo finalmente qualche dettaglio su ciò è accaduto a Maggie Rhee durante i suoi anni di assenza da Hilltop. Lo ha confermato la showrunner Angela Kang in un'intervista di Deadline, durante la quale ha svelato alcune anticipazioni sul personaggio di Lauren Cohan.

"La avevamo in capacità limitata per il finale, ma eravamo molto felici di poterla introdurre e riaverla indietro. Perciò, ora che è tornata, scopriremo di più su ciò che è accaduto nel periodo in cui è andata via" ha spiegato la Kang.

Durante i sei episodi aggiuntivi di The Walking Dead 10, il cui arrivo è previsto per il 2021, gli spettatori scopriranno di più anche sul misterioso uomo mascherato e faranno la conoscenza di nuovi personaggi: "Ha visto delle cose oscure per la sua strada, e ovviamente si è presentata insieme ad un uomo con una maschera di metallo. Ma di chi si tratta? Quali avventure hanno vissuto insieme? Andando avanti farà tutto parte della storia, e guiderà una delle missioni principali che vedremo prossimamente. Ci farà ad incontrare altri personaggi interessanti che in futuro si inseriranno in alcune delle trame principali della nostra serie."

Proprio in queste ore, la showrunner ha anticipato che le puntate bonus non avranno la portata e le dimensioni tipiche di quello che sarebbe un grande finale, ma verranno appunto esplorate delle storie legate ai personaggi.

Intanto, AMC ha confermato che The Walking Dead terminerà con la stagione 11.