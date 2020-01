The Walking Dead: la pazzia di Alpha nel video promo della decima stagione

Dopo la pausa in seguito al midseason finale, The Walking Dead si appresta a tornare con una nuova serie di episodi. Nel breve video pubblicato su Twitter possiamo dare uno sguardo alla spietata Alpha, capo dei Sussurratori.

Nelle nuove key art di The Walking Dead 10 avevamo già avuto modo di vedere il personaggio nel momento in cui perde la testa. Ora, nel breve video pubblicato su Twitter, Alpha appare ancora più spaventosa. La vediamo mentre grida e si tiene il capo tra le mani.

Alpha è il villain principale delle ultime stagioni di TWD, e in effetti la sua determinazione non ha eguali. Essendo a capo dei Sussurratori, è rispettata da tutti e ha già avuto modo di dimostrare tutta la sua malvagità con una serie di omicidi che hanno privato il gruppo di protagonisti di alcuni membri importanti. La leader non solo può contare su di un esercito di zombie utilizzati a proprio vantaggio, ma nella decima stagione di TWD si è unito ad Alpha anche Negan, ciò significa che vedremo anche lo storico nemico indossare una maschera da non-morto.

La didascalia del video recita "Più forte che mai" e ciò può far intendere che i guai per i protagonisti sono soltanto iniziati. Nell'ultima puntata Alpha si era congedata con la vittoria in pugno, dato che era riuscita ad intrappolare Carol, Daryl e altri personaggi in una caverna piena di zombie. È probabile però che un qualche avvenimento provochi la sua incontrollabile ira, ma è difficile dire se ciò costituisca un bene o un male per il gruppo di Carol.

Vedremo cosa sarà in grado di fare a partire dal 24 febbraio.