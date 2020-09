The Walking Dead: perché la AMC non andrà oltre la stagione 11? Facciamo chiarezza

Giornata piena di sorprese per la serie post-apocalittica di casa AMC, che subito dopo aver annunciato che l'undicesima stagione di The Walking Dead sarà anche l'ultima, ha anche pubblicato il primo trailer di The Walking Dead 11, ma cos'ha convinto l'emittente a terminare prematuramente ad una delle sue produzioni più seguite?

Originariamente i fan credevano che l'adattamento dei fumetti di Robert Kirkman si sarebbe concluso dopo la dodicesima stagione, ma a far cambiare idea al network potrebbero essere stati i recenti sviluppi e rallentamenti dovuti al COVID.

A fronte del posticipo del decimo finale di stagione, previsto per il prossimo 4 ottobre, la AMC ha infatti annunciato che nella primavera del 2021 arriveranno ben 6 episodi speciali che getteranno le basi per gli eventi successivi. Con i 24 episodi previsti per l'undicesima stagione e i 7 della decima ancora da trasmettere, arriviamo ad un totale di 31 episodi e almeno altrettante ore di programmazione che sembrerebbero più che sufficienti per concludere le vicende della serie primigenia.

In più, negli ultimi mesi è venuta a mancare la stessa materia prima della produzione, ovvero il lavoro di Kirkman, che ha mandato in stampa l'ultimo volume della serie a luglio 2019: piuttosto che continuare alla cieca, lo showrunner e i dirigenti del network hanno invece deciso di terminare The Walking Dead rimanendo fedeli al racconto del fumettista.

Ciò non significa però che il Dead-Verse stia per fermare la sua corsa: attualmente sono in lavorazione ben due spin-off seriali della saga (Fear The Walking Dead e il nuovo The Walking Dead:World Beyond), cui si affiancherà un terzo incentrato su Daryl e Carol, e l'attesissima trilogia cinematografica su Rick Grimes.