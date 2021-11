The Walking Dead, perché il cast è uno dei meno pagati della televisione?

La popolarissima serie post-apocalittica a tema zombie nota come The Walking Dead sta arrivando a conclusione. La sua audience, calata per un periodo forse a causa dell'eccessiva lunghezza delle numerose stagioni, fra loro a tratti ripetitive, rimane comunque una delle più alte della televisione.

Nonostante questo, che anzi col tempo a dato ragione a un aumento programmatico degli stipendi, il cast della serie rimane uno dei più "sottopagati" - sempre in termini molto relativi, per quanto si possano definire "misere" cifre del genere - del panorama attuale. Vi abbiamo infatti parlato, di recente, degli stipendi di The Big Bang Theory o di quanto venisse pagato il cast di Friends. Cifre spropositate, nell'ordine del milione di dollari, dovute anche - nel primo caso soprattutto - all'incredibile numero di spettatori di The Big Bang Theory. E che appaiono ancora più golose rispetto a quelle dei colleghi di TDW.

Per gran parte delle prime stagioni - più della metà delle totali - star di primissimo piano come Andrew Lincoln e Norman Reedus, interpreti rispettivamente di Rick Grimes e Daryl Dixon, ricevevano "solo" fra gli 80.000 e i 90.000 dollari a puntata. A un certo punto però, le cose sono migliorate notevolmente per i due attori, vuoi forse una ricontrattualizzazione ormai inevitabile, vista la loro popolarità non solo nella serie, ma in tutto il parterre di personaggi televisivi. Dalla settima stagione infatti, i cachet dei due si sono decuplicati fino a 500/600.000 dollari a episodio.

Le altre star però, in particolare quelle femminili e altrettanto popolarissime come le interpreti di Carol e Michonne, hanno visto invariati i loro cachet, che si aggiravano all'epoca intorno ai 40/60.000 dollari. Com'è possibile questo divario rispetto alla generale consuetudine nelle altre serie tv? La risposta risiederebbe nel destino, incerto e sempre in bilico, dei personaggi su schermo. Quello di TWD è un mondo pericoloso in cui il morso di uno zombie può decidere della vita di un personaggio nel giro di un battito di ciglia, spesso casuale. Ne abbiamo visti molti cadere così.

L'incertezza della permanenza dei personaggi - e dunque dei rispettivi attori - troppo "a rischio morte", svuota di fatto il loro cachet. Certo, si potrebbe obiettare che sono gli sceneggiatori e il casting a decidere chi rimane e chi esce, il che darebbe loro completo potere anche sulla contrattualizzazione a lungo termine. Il fatto però è che la serie, tratta dal fumetto di Robert Kirkman, illustrato da Charlie Adlard e Tony Moore, ha sempre seguito piuttosto fedelmente le vicende della graphic novel. In altre parole, l'attore è sempre in balia di ciò che i fumettisti originali decidono per il suo personaggio. Vedremo chi altro ci lasceremo per strada di qui al finale, di cui vi segnaliamo qui l'uscita di The Walking Dead 11. Continuate a vederla o vi siete interrotti stagioni fa? Ditecelo nei commenti!