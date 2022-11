The Walking Dead, perché Daryl andrà in Francia nella serie spin-off?

La notizia di uno spin-off dedicato a Daryl Dixon ha rassicurato quei fan di The Walking Dead che già disperavano all'idea di non poter più rivedere uno dei personaggi più amati dello show: ben presto, però, il sollievo ha lasciato posto a un certo stupore, una volta conosciuta la location di buona parte delle riprese della serie con Norman Reedus.

Come rivelato nei mesi scorsi, infatti, lo spin-off su Daryl sarà ambientato in Francia per buona parte della sua durata: ma cosa dovrebbe spingere il nostro a partire alla volta del Vecchio Continente dopo aver trascorso tutta la sua vita in ciò che resta degli Stati Uniti?

Una spiegazione ci viene fornita proprio dal finale di The Walking Dead: con Hilltop, Alexandria e Commonwealth finalmente capaci di vivere in pace, Maggie vuole infatti sfruttare la situazione di relativa serenità per cercare di avere una visione più ampia della situazione, e chiede quindi proprio a Daryl di imbarcarsi per questa missione diretta proprio in Francia, dove sappiamo (grazie alla prima stagione di The Walking Dead e ad una scena post-credit di The Walking Dead: World Beyond) tutto ebbe inizio.

Le vicende di Daryl potrebbero dunque dar modo ai sopravvissuti di scoprire qualcosa in più sulle origini dell'apocalisse zombie, e magari sulle evoluzioni dei non-morti. Appuntamento a Parigi e dintorni, dunque: nell'attesa, qui trovate la prima foto dello spin-off di The Walking Dead su Daryl Dixon.