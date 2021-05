The Walking Dead, perché tra Daryl e Carol non nasce l'amore?

Tra Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Petrier (Melissa McBride) c’è chi ci vede di più di una semplice amicizia e alcuni fan sono convinti che alla fine riusciranno a stare insieme, ma la cosa non è affatto scontata.

AMC ha annunciato recentemente un nuovo spin-off di The Walking Dead con protagonisti Carol e Daryl che sarà lanciato dopo la fine della serie originale.



Carol è apparsa per la prima volta in un ruolo minore nella prima stagione di The Walking Dead. Era una moglie maltrattata che ha imparato a cavarsela da sola ed alla fine è diventata una delle sopravvissute più letali del gruppo. Daryl invece è il fratello minore di Merle Dixon e ha seguito Rick Grimes (Andrew Lincoln) fin dai primi giorni ad Atlanta diventando il suo braccio destro.

Per dieci stagioni, Daryl e Carol hanno mantenuto una relazione molto forte, ma pur sempre platonica.



Si sono sempre protetti e confidati a vicenda, in un’intervista con EW la showrunner Angela Kang ha parlato del perché Daryl non è mai riuscito a lasciarsi andare davvero:

“Daryl è un personaggio così interessante perché in un certo senso, quando si tratta di relazioni romantiche, non è una persona che si fida facilmente, e molto di questo ha a che fare con la sua storia passata che è piena di così tanti traumi. Ha subito abusi fisici, così come in altri modi. È molto sensibile. E penso che sia una persona che difficilmente si fida di qualcuno abbastanza da connettersi davvero profondamente. Non si attacca alle persone abbastanza alla leggera da potergli dare facilmente una possibilità. Ma Carol si prende cura di lui così profondamente e le persone certamente vedono quella relazione in tutti i tipi di modi diversi."



Non possiamo andare a confrontare il loro rapporto nel materiale originale dei fumetti su cui si basa lo spettacolo dato che il personaggio di Daryl non è mai esistito e Carol è morta nella prigione in cui i sopravvissuti si erano rifugiati.



Questo significa che la serie AMC potrebbe fare quello che vuole con i due personaggi, lo spettacolo ha evitato di unirli in una relazione sentimentale, mantenendo invece il loro status di amici e confidenti, ma nel frattempo hanno avuto relazioni sentimentali con altri personaggi.



Tra Daryl e Connie sembra essere nato del tenero, anche se Daryl ha rifiutato questa possibilità e negli episodi bonus della decima stagione lo abbiamo visto finalmente entrare in intimità con Leah, una donna conosciuta nel bosco e ora scomparsa. Le cose ci sono state presentate velocemente nell'episodio ma i loro incontri sembrano essere durati anni dando il tempo a Daryl, deduciamo, di fidarsi.



Carol ha sposato Ezekiel, anche se si sono lasciati dopo che i Sussurratori hanno ucciso il loro figlio adottivo, Henry.



Vista l'introduzione di Leah e la scintilla che è scoppiata sembra difficile immaginare che Carol e Daryl staranno mai insieme adesso, o anche nello spin-off in arrivo, la loro relazione piuttosto sembra destinata ad essere solo una forte e bella amicizia. Una storia d'amore creerebbe una strana dinamica, a questo punto, per questi due personaggi altamente indipendenti.



