The Walking Dead: perchè Daryl non ha mai avuto nessuna relazione?

Dary è probabilmente uno dei personaggi sentimentalmente più sfigati di The Walking Dead, visto che nel corso delle 10 stagioni dello show AMC non è stato il protagonista di nessuna storia d'amore nè tantomeno di una qualsivoglia scena di sesso.

Dopo la morte di Beth, uno dei personaggi che secondo molti avrebbe potuto essere un interesse amoroso di Daryl, Kirkman ha detto nel corso di un'apparizione al podcast Talking Dead del 2014 che Daryl è "in qualche modo asessuale nello show".

L'autore dei fumetti ha poi aggiunto: "Penso che sia un personaggio molto introverso e penso che questo sia in qualche modo il suo fascino. Avrebbe potuto anche essere gay e mi sarebbe andato bene, non avrei avuto nulla contro la rete per questo, ma alla fine non l'abbiamo fatto. Insomma, penso che Daryl sia quindi etero".

Nel 2017, Reedus ha detto che lo showrunner originale Frank Darabont considerava che Daryl gay ma che, non aveva voluto affrontare la questione nel corso delle prime stagione e, quando ciò sarebbe potuto accadere, l'autore è stato sostituito.

A riguardo Angela Kang, attuale showrunner, ha detto: "Daryl è un personaggio difficile, ha sofferto. Credo che sia questa la ragione dei suoi mancati legami personali. Difficilmente riesce a fidarsi pienamente".

Al di là della sua sessualità, Norman Reedus ha voluto specificare che il suo personaggio in The Walking Dead è una persona che ama fortemente, e che si prende cura di chi ha a cuore: "In fondo è sensibile, se ama, ama davvero. Si prende cura di chi ama e per me è molto meglio che venga descritto in questo modo piuttosto che dargli qualche storia d'amore a caso".

Tra l'alto di recente, Reedus ha ammesso che è stato molto strano girare gli episodi bonus di The Walking Dead. In attesa di scoprire come andranno le cose, date uno sguardo alla nostra recensione dell'episodio 17 di The Walking Dead.