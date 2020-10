The Walking Dead, ecco perchè il finale della serie è stato irrimediabilmente compromesso

Nei giorni scorsi è andato in onda A Certain Doom, l'episodio conclusivo della decima stagione di The Walking Dead che sembra non aver particolarmente convinto i fan della serie AMC.

Insomma, anche se questo show sta per avviarsi alla sua definitiva conclusione, sembrano non esserci più i colpi di scena in grado di sorprendere ed appassionare i telespettatori. L'annuncio di uno spin-off dedicato a Daryl e Carol ha fatto comprendere con netto anticipo che nessuno dei personaggi principali è in pericolo, contravvenendo a quella che era la regola fondamentale di Kirkman secondo cui nemmeno i protagonisti sono al sicuro in The Walking Dead.

La serie AMC era iniziata in modo estremamente brutale, ed era proseguita nel corso delle varie stagioni con risvolti inattesi, portando addirittura alla morte di Rick Grimes, leader indiscusso di questo mondo post apocalittico dominato dagli zombie. Man mano che si andava avanti, a causa forse anche dei vari episodi cuscintto, molto di ciò che è stato fatto nelle prime stagioni è andato perso. Fino ad arrivare alla decima che è apparsa a tratti piatta. Molti dei dubbi che ci portavamo dietro dallo stop dovuto alla pandemia di Covid-19, sono stati risolti nell'ultimo episodio. Sappiamo che Connie è viva mentre resta da vedere come Maggie si rapporterà con Negan.

L'unica cosa certa è che nei circa 20 episodi che ci separano dal finale definitivo, non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti rispetto quanto abbiamo visto fin qui e, sembra sempre più probabile che verrà ripreso in gran parte ciò che abbiamo avuto modo di leggere nei fumetti di Kirkman da cui la serie è tratta. Magari semplicemente con punti di vista differenti. Resta da vedere se i sei episodi bonus previsti prima della stagione 11 di The Walking Dead, riusciranno a restituire un po' di slancio alla serie facendo crescere nuovamente l'hype intorno a questa produzione. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.