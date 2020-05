The Walking Dead, ecco perché Jeffrey Dean Morgan non scorderà mai la morte di Abraham

Non crediamo esista anche un solo fan di The Walking Dead al mondo che abbia dimenticato il momento in cui Lucille si posò impietosa sulle teste di Abraham e Glenn, prime vittime di un Negan all'apice della sua crudeltà e del suo potere.

Un momento che fu preceduto da un attesa che durò tutto il tempo trascorso tra il finale della sesta stagione e l'inizio della settima, durante il quale Jeffrey Dean Morgan non sapeva, al contrario di Michael Cudlitz, chi sarebbe rimasto vittima della sua furia omicida.

"Non sapevo chi avrei ucciso e non l'ho saputo finché non siamo tornati in scena l'anno dopo. È stato un bel cliffhanger. Mickey però lo sapeva e continuava a chiedermi: 'Lo sai? Sai chi muore?' E io: 'Beh, penso Steven, perché così è scritto nei fumetti' E Mike continuava a lanciarmi queste occhiate con un luccichio negli occhi, e non dimenticherò mai, mai il momento in cui girammo la scena e Mike improvvisò quel 'Succhiami le p***e' e io dovetti rispondere alla maniera di Negan" ha raccontato Morgan durante l'ultimo episodio di Friday Night in with the Morgans, alla presenza dello stesso Michael Cudlitz in videochat.

L'attore di Negan ha poi aggiunto, rivolto al collega: "Ancora oggi mi tocca autografare queste mazze da baseball che tu hai firmato prima di me e su cui hai scritto 'Succhiami le p***e', e ogni volta finisco a terra dal ridere".

