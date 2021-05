The Walking Dead, perché Rick Grimes esce di scena? Ripercorriamo le scelte degli autori

Ormai tutti conosciamo più o meno bene cosa è accaduto a Rick Grimes nel corso della nona stagione di The Walking Dead e, proprio l'uscita di scena così inaspettata di Andrew Lincoln, non solo ha spianato la strada ai film dedicati al suo personaggio ma ha dato origine anche ad altri eventi.

Dopo lo scoppio del ponte, lo sceriffo è stato salvato da un elicottero nero con un logo misterioso - tre cerchi intrecciati - che si è scoperto poi essere il simbolo del dipartimento militare della Repubblica Civica (CRM) che è diventato poi parte integrante anche degli spin-off della serie canonica.

Questa idea di collegare varie serie del franchise era venuta a Scott Gimple molto prima di quanto si possa pensare:

"Da tempo si parlava di un possibile addio di Andrew Lincoln ma, siamo riusciti ad andare avanti fino alla stagione 9. Bisognava trovare qualcosa di sensazionale e magari fare in modo che la sua assenza da The Walking Dead ci permettesse di approcciare a nuove avventure".

Insomma la scomparsa di Rick Grimes serviva per permettere a The Civic Republic Military di essere il collante che collega tutto l'Universo di Walking Dead, finora composto da tre serie e dal franchise cinematografico in arrivo.

"Ma man mano la storia dei Tre Cerchi si è sviluppata e si è arricchita, è diventata una sorta di vera e propria mitologia ed è diventato evidente che, essendo Rick Grimes coinvolto in tutto questo, c'era ancora molto da raccontare. Ci sono in realtà molte altre strade da esplorare. E mentre nasceva World Beyond, sembrava molto interessante poter utilizzare tutto questo materiale a nostra disposizione. Certo i personaggi di World Beyond venivano per primi così come la situazione generale in cui si trovavano, ma si trattava di un terreno fertile per poter esplorare con alcuni aspetti della mitologia dei Tre Cerchi", ha continuato Gimple.

In realtà, da un punto di vista prettamente produttivo, la serie stava iniziando anche a perdere spettatori e serviva qualcosa che desse uno scossone importante. Non a caso si decise di allontanare uno dei personaggi più apprezzati sia come colpo di scena per far parlare della serie, sia perché ormai la storia ruotava un po' troppo intorno a lui perdendo la verve che aveva caratterizzato le prime stagioni.

Tra l'altro, nell'ultima puntata di The Walking Dead: World Beyond vi sono chiari indizi sul destino di Rick Grimes. Voi cosa ne pensate di questo complesso intreccio che si dipana nei vari spin-off? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo infine che sono da poco ripartite anche le riprese di The Walking Dead.