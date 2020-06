The Walking Dead: Perché Rick Grimes non è tornato indietro? Ce lo spiega una teoria

Nell'attesa di scoprire come si concluderà la decima stagione della serie, i fan dell'opera ispirata ai fumetti di Robert Kirkman hanno iniziato a condividere teorie su The Walking Dead, incentrate in particolare sul destino di Rick Grimes.

Abbiamo visto per l'ultima volta l'ex sceriffo di Atlanta nella nona stagione, rapito da una misteriosa organizzazione, il protagonista della serie infatti aveva appena subito un grave infortunio, prima che Jadis lo portasse via su un elicottero. Da quel momento sono passati sei anni, e gli abitati di Alexandria non hanno più avuto notizie su di lui. Un utente di Reddit ha quindi provato a spiegare questa scomparsa, affermando che la ferita sia stata debilitante per il personaggio interpretato da Andrew Lincoln, ha infatti perso molto sangue, sopravvivendo a malapena all'incidente subito.

Secondo il fan sarà una situazione simile a quella vista in "Dark Knight Rises", dove Batman aveva dovuto riprendersi dopo uno scontro con Bane, che era stato quasi fatale per il supereroe dei fumetti DC. L'emittente televisiva AMC è attualmente al lavoro su una trilogia di film, che concluderanno la storia di Rick Grimes, mentre aspettiamo ulteriori informazioni a riguardo vi lasciamo con il nostro speciale sulle 10 morti più sconvolgenti di The Walking Dead.