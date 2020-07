The Walking Dead, quali personaggi sono migliori rispetto al fumetto? Lo svela Kirkman

Dopo essersi espresso sul futuro dei fumetti di The Walking Dead e sullo spinoff televisivo World Beyond, Robert Kirkman ha ammesso che alcuni personaggi della serie tv superano per qualità persino le controparti cartacee da lui scritte.

Durante una live Q&A di Hey Fandom! è stato chiesto all'autore se esistono delle storyline migliori nella serie rispetto al fumetto. "È successo un sacco di volte", è stata la sua risposta prima di entrare nei dettagli:

"Credo che quella più importante sia l'intero arco narrativo di Merlissa Mc Bride. Penso che tutto ciò che abbiamo fatto con il personaggio di Carol nella serie rappresenti dei passi da gigante rispetto a quello che abbiamo fatto con la Carol della serie a fumetti".

In effetti Carol è uno dei pochi protagonisti rimasti in scena dalla prima stagione sino alla decima, e nel corso delle stagioni l'abbiamo vista perdere le speranze, affrontare le sue paure e stringere legami duraturi. Tra esili volontari e responsabilità è riuscita a tenere insieme il gruppo e a tenere in vita il suo complesso rapporto di amicizia con Daryl. Nei fumetti, invece, Carol muore suicida facendosi addentare da uno zombie nel numero 41.

Kirkman, che ha potuto lavorare come produttore esecutivo per la serie, ha poi tirato fuori un altro nome dal cilindro: "Il personaggio di Morgan, tutto ciò che abbiamo fatto con Lennie James nella serie... credo che sia molto superiore ai fumetti", senza tralasciare un accenno al Governatore , che secondo lui ha un aspetto più umano nel live action: "È un personaggio modellato meglio nello show. Ci siamo addentrati un po' di più nella sua storia personale e nelle sue motivazioni".

Cosa ne pensate? Credete che i personaggi nei fumetti siano stati trattati in maniera migliore? Oppure concordate con l'autore? Kirkman si è inoltre voluto togliere un sassolino dalla scarpa, puntando il dito contro Marvel Comics per il modo in cui lo hanno trattato.