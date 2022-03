The Walking Dead, quanti personaggi sono morti finora?

Apparentemente, rendere un conteggio perfetto di quanti personaggi (principali e non) siano morti in 11 stagioni di The Walking Dead sembra impresa impossibile. In realtà, alcuni matti li hanno contati uno per uno, fornendo anche ulteriori statistiche lungo tutta la serie: i numeri vi stupiranno, Rick Grimes è uno dei più feroci.

Mettiamo un disclaimer fin da subito. Già riuscire a rendere un conteggio esaustivo di tutti i personaggi deceduti in 177 episodi – si, avete capito bene, 177 – era operazione mastodontica. Farlo anche per tutte le altre stagioni che compongono gli spin-off era pressoché impossibile. Ne abbiamo salutati tanti in Fear the Walking Dead e molti altri ne saluteremo nella valanga di spinoff di The Walking Dead in arrivo. Ma la difficoltà sta nel fatto che, ovviamente, a meno che qualcuno non si sia messo a contarli, un conta-morto ufficiale di TWD non esiste. E quei pochi che, appunto, hanno fatto l’intero rewatch di serie solo per realizzare queste statistiche, comprensibilmente si sono limitati allo show principale.

L’ultimo conteggio ufficiale lo fornì IMDb nel 2018, il più noto portale di cinema al mondo, con uno dei suoi video per il format By The Numbers. All’epoca il conteggio si fermava ovviamente alla nona stagione, cui ne sono seguite altre due in vista del finale (e l’undicesima, come saprete, è ancora in corso). Bene, stando a queste statistiche sono più di 475 – morto più morto meno – i personaggi di TWD deceduti fino alla nona stagione compresa, di cui (udite udite) solo 73 uccisi dai vaganti. Se da un lato questo è dovuto alla scarsa agilità dello zombie classico, dall’altro è specchio della filosofia ricorrente della serie: “Loro sono morti, i veri mostri siamo noi”. Corollario: se ci alleassimo, spazzeremmo via le mandrie in un baleno.

Questo lo si vede anche nel conteggio degli zombie uccisi: alla nona, solo Rick ne aveva fatti fuori più di 600, compresi i piani da lui ideati per sterminare le mandrie. Per tornare ai decessi umani, Negan detiene il record con 230 persone uccise per sua mano o su suo ordine. Ma anche Rick non scherza: alla nona stagione poteva vantare 72 tacche sulla cintura. Ora, capirete come quanto questo conteggio debba essere costato a IMDb, considerando che nella lista viene considerato ogni personaggio umano intravisto anche brevemente nella serie, non solo i personaggi principali o quelli secondari. Questo perché, in un mondo in cui i superstiti si contano sulle dita di una mano, ogni decesso ha un prezzo.

Come detto, questo conteggio arriva solo fino alla nona stagione, ma aggiungendovi anche le singole statistiche dai successivi episodi finora distribuiti, si sforano facilmente i 500 decessi: almeno una ventina solo nella scorsa stagione e già un buon numero, fra i Mietitori per esempio, in quella in corso. Su tutti i personaggi principali e secondari che riuscite a ricordare, di quali vi ha più scioccato la morte? Oltre ai classici, ovviamente.