The Walking Dead, i personaggi che potrebbero tornare nell'episodio sulle origini di Negan

The Walking Dead ci farà fare un tuffo nella storia delle origini non raccontate di Negan (Jeffrey Dean Morgan) in Here Negan, il sesto e ultimo episodio bonus dell'estesa decima stagione in onda nel 2021, che potrebbe riportare in vita personaggi non visti dall’ottava stagione della serie apocalittica.

Quando Carol (Melissa McBride) porta Negan in un viaggio per stemperare la tensione all'indomani della Guerra con i Sussurratori, Negan riflette sugli eventi che lo hanno portato a questo punto e giunge a una conclusione sul suo futuro. L'episodio esplorerà l'inizio dell'apocalisse zombie, quando Negan subisce la perdita della moglie Lucille (interpretata dalla vera moglie di Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton Morgan) colpita dal cancro, prima di emergere come leader di un gruppo organizzato chiamato Salvatori.



Nella storia delle origini in 16 capitoli dei creatori del personaggio Robert Kirkman e Charlie Adlard, Negan si sposta da un gruppo a un altro fino a quando non si imbatte in un campo di sopravvissuti dove incontra la coppia sposata Dwight e Sherry, ora protagonisti in Fear The Walking Dead.



Man mano che il gruppo cresce, il carismatico Negan sostituisce Dwight come leader, e si procura una mazza da baseball avvolta nel filo spinato che prende il nome dalla sua defunta moglie, fino a formare una comunità di sopravvissuti chiamati Salvatori.



Nello show televisivo, è Simon (Steven Ogg) che aiuta Negan a prendere il potere come leader del gruppo e rivendicare una fabbrica, in seguito chiamata Il Santuario, come base operativa. Il personaggio, che non esiste nel fumetto, diventa il braccio destro di Negan, ma viene ucciso da lui stesso per aver tentato un colpo di stato in un episodio dell’ottava stagione.



Come il fumetto, Dwight (Austin Amelio) diventa uno dei migliori luogotenenti di Negan, e Sherry (Christine Evangelista) si unisce ad Amber (Autumn Dial) e Frankie (Elyse Nicole DuFour) come una delle molteplici "mogli" nell'harem di Negan.



Luogotenenti che sono morti da allora includono Laura (Lindsley Register) e DJ (Matt Mangum). Entrambi i personaggi sono già riapparsi dopo la loro morte nell'episodio 10x13, quando Michonne (Danai Gurira) ha allucinazioni su cosa sarebbe potuto accadere se si fosse unita a Negan e ai Salvatori.



Insieme a Simon, Laura e DJ, altri importanti Salvatori che potrebbero tornare nell'episodio del flashback includono Arat (Elizabeth Ludlow), Gary (Mike Seal) e Gavin (Jayson Warner Smith). Tutti e tre sono morti prima degli eventi della decima stagione di The Walking Dead.



Da allora Dwight e Sherry si sono riuniti nella sesta stagione di Fear the Walking Dead, attualmente in corso più di un anno dopo che Rick Grimes (Andrew Lincoln) ha sconfitto Negan per porre fine alla guerra contro i Salvatori. Le riprese della sesta stagione dello spin-off sono attualmente in corso con Amelio ed Evangelista in Texas, il che potrebbe impedire loro di riunirsi con Morgan sul set georgiano di The Walking Dead.



AMC non ha annunciato quali, se ce ne saranno, ex star di The Walking Dead potrebbero tornare e unirsi ai Morgan in "Here è Negan". La regia dell'episodio è di Laura Belsey, che ha diretto l'episodio della decima stagione incentrato su Negan "What It Always Is", da una sceneggiatura di David Leslie Johnson, che ha scritto l'episodio della morte di Simon e la premiere di metà stagione.



The Walking Dead torna con nuovi episodi il 28 febbraio 2021 su AMC e in Italia su FOX dall'1 Marzo 2021.