The Walking Dead, uno dei personaggi preferiti dei fan si prepara a tornare?

L'addio di Michonne (Danai Gurira) avvenuto nell'episodio What We Become nella decima stagione di The Walking Dead ha visto anche l'introduzione di Bailey e il suo interprete King Bach ha parlato delle possibilità di rivederlo in questo universo post-apocalittico.

Ricordiamo che Michonne, dopo aver trovato tracce su Rick Grimes (Andrew Lincoln), si dirige a nord e incontra Bailey e Aiden (Breeda Wool), rimasti indietro rispetto al loro gruppo di sopravvissuti. Michonne decide di aiutare i due a ricongiungersi con la carovana, che si sta dirigendo chissà dove.



Ebbene, durante il podcast Talk Dead to Me, è stato chiesto a King Bach se gli spettatori rivedranno il suo personaggio nello show targato AMC o magari in un potenziale spin-off dedicato a Michonne. L'attore non si è sbilanciato più di tanto, pur facendo intendere che qualcosa bolle in pentola: "Posso davvero parlare di questo?. Cioè si, c'è decisamente una possibilità e ci sono tante voci a riguardo. Ma preferisco mantenermi su questi toni, così non finisco nei guai".



In compenso, Bach ha chiarito la natura dell'infortunio che lo ha rallentato nell'episodio in cui è comparso anche se non ha voluto fornire dettagli sulla vita passata di Bailey: "Penso che sia un altro segreto che non posso rivelare. Però quello che posso dire è che ho una caviglia slogata. Molte persone si chiedono se sono stato morso e se la gamba verrà amputata. No, il ragazzo guarirà e starà bene". Siete stati colpiti dal personaggio di Bach? Vorreste rivederlo nello show?



Intanto, scopriamo quando potrebbe andare in onda il finale di The Walking Dead 10.