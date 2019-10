The Walking Dead: se uno dei personaggi fosse una spia dei Whisperer?

Abbiamo già parlato del terribile segreto che Siddiq di The Walking Dead nasconde, ma a quanto pare il personaggio di Avi Nash non è l'unico, secondo questa nuova teoria formulata dai fan della serie ispirata agli omonimi fumetti di Robert Kirkman.

Alpha, il capo dei Whisperer, ha sempre ricordato ai suoi avversari che loro hanno occhi e orecchie ovunque, sapendo sempre ogni qual volta gli abitanti di Alexandria hanno attraversato il confine che il personaggio di Samantha Morton gli ha imposto. In molti quindi hanno iniziato a chiedersi se nella cittadina non sia presente una spia del gruppo.

In una delle scene presenti nel trailer della decima stagione abbiamo potuto assistere ad un interrogatorio, condotto da Daryl con la presenza di Carol. I fan, nei pochi secondi disponibili hanno riconosciuto l'infermeria di Alexandria, e la figura di spalle, che potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, potrebbe essere l'assistente di Siddiq, Dante.

Il personaggio di Juan Javier Cardenas è stato introdotto nel corso di questa stagione, con il compito di aiutare Siddiq ad affrontare le sue paure, provocategli dall'incontro con Alpha in cui ha visto morire molti suoi concittadini, tra cui Henry il figlio adottivo di Ezekiel e Carol. Questa rimane una teoria non confermata, ma se fosse vera spiegherebbe la grande sicurezza dimostrata dai Whisperer nell'affrontare i piani dei protagonisti dello show. Mentre aspettiamo ulteriori notizie vi lasciamo con il promo del quarto episodio di The Walking Dead 10.