The Walking Dead, un personaggio avrebbe dovuto perdere un braccio nella settima stagione

A rivelare questo aneddoto è Ross Marquand, l’interprete di Aaron nella serie televisiva liberamente ispirata alla serie a fumetti creata da Robert Kirkman. In uno show come quello di The Walking Dead è avvenuta diverse volte l’amputazione di qualche arto, ma a quanto pare questa operazione avrebbe dovuto riguardare anche un altro personaggio.

Se siete tra coloro che seguono in contemporanea con gli Stati Uniti le vicende narrate nella nona stagione di The Walking Dead saprete allora che lo stesso Marquand ha dovuto girare la scena in cui Aaron ha subito un intervento di amputazione del braccio, vivendo quindi lo stesso destino che è toccato in passato già ad altri personaggi, uno fra tutti Merle Dixon interpretato da Michael Rooker.

Durante il Walker Stalker Con nel New Jersey, l’attore ha rivelato quanto segue:

“Originariamente hanno proposto questo avvenimento ad un altro personaggio nel corso della settima stagione, ma dopo non se ne è fatto più nulla per svariate ragioni”.

L’artista, tuttavia, non ha svelato il nome di questo protagonista dello show, sebbene alcuni abbiano da subito pensato a Carl Grimes (Chandler Riggs) durante il primo incontro col temibile Negan (Jeffrey Dean Morgan), dopo che quest’ultimo aveva fatto brutalmente fuori con la sua mazza da baseball Lucille sia Glenn (Steven Yeun) che Abraham (Michael Cudlitz).

Le nuove puntate della nona stagione di The Walking Dead saranno trasmesse sul canale AMC a partire da Domenica 10 febbraio. Al momento il titolo del nono episodio con cui ritornerà lo show non è stato ancora svelato.