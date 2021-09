The Walking Dead, il personaggio di Negan resisterà fino alla fine?

La fortunata serie AMC The Walking Dead arriverà alla conclusione con l'undicesima stagione, composta da 24 episodi prodotti e distribuiti in 3 parti. In molti si chiedono quale sarà il destino per l'iconico personaggio di Negan e l'interprete Jeffrey Dean Morgan ha detto la sua.

Durante la trasmissione The Rich Eisen Show, Jeffrey Dean Morgan ha dichiarato che non conosce il destino di Negan in The Walking Dead, né è a conoscenza di come finirà la serie, ma ha espresso una sua preferenza sulla fine da riservare al suo personaggio nello show: "Una delle due: o con una camminata verso il tramonto oppure combattendo fino alla fine, non importa contro chi".

"Non so come finirà e se la conclusione coinciderà con quella dei fumetti, perché ci sono già molte differenze" ha affermato Morgan. Infatti, molti dei personaggi che nel fumetto sopravvivono, nella serie hanno avuto un destino ben diverso. "Sarà interessante vedere come finirà tutto questo, ma sono certo che ai fan piacerà".

Da fan del suo stesso personaggio, Jeffrey Dean Morgan spera in uno spin-off di The Walking Dead dedicato a Negan: "Abbiamo mostrato tanti lati diversi di Negan negli scorsi anni. Adesso vorrei scoprire, dopo la fine di tutto questo, che cosa gli accadrà. Ritengo che questa possibilità sia più interessante di un ritorno indietro nel tempo".

Non ci resta che aspettare la conclusione della serie per capire se ci sarà la concreta possibilità di un sequel su Negan. Le riprese dell'undicesima stagione sono tutt'ora in corso e l'arrivo della seconda e terza parte è previsto per il 2022. Fino ad allora il destino di Negan in The Walking Dead è un punto di domanda per tutti i fan della serie.