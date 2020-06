The Walking Dead: quante persone ha ucciso Rick Grimes finora?

Sono in molti ad attendere il ritorno di Rick Grimes all'interno di The Walking Dead: un personaggio come quello interpretato da Andrew Lincoln è riuscito a conquistarsi il favore dei fan nel corso degli anni, anche se non sempre con metodi del tutto ortodossi...

Del resto lui e il suo gruppo di superstiti hanno dovuto affrontare più volte situazioni di vita o di morte, in cui la morale viene sospesa e c'è bisogno di ricorrere a rimedi estremi pur di garantirsi la sopravvivenza: per questo abbiamo visto Rick iniziare a farsi largo a colpi di pistola o di machete. E non tutti i colpi erano indirizzati ai famelici zombie visti nella serie.

Si stima infatti che Rick abbia ucciso circa 60 esseri umani, nel periodo compreso tra la stagione 2 (momento in cui ha iniziato a mietere vittime) sino alla stagione 9 (la sua uscita di scena). Se in certi casi si può parlare con tranquillità di legittima difesa, ancor più giustificata considerando il suo essere padre di un figlio piccolo e leader di un gruppo con donne e bambini, in altri lo abbiamo visto realizzare quanto fosse indispensabile attaccare per primo onde evitare conseguenze spiacevoli. Gli omicidi a sangue freddo si sono però placati con le estreme ripercussioni dovute alla vendetta di Negan, e più in generale al senso morale instillato in lui dal figlio Carl, sempre disposto ad aiutare il prossimo e a dare una possibilità ai nuovi sopravvissuti. Di seguito vi segnaliamo alcune delle morti più significative avvenute per mano di Rick:

Dave e Tony (Stagione 2, "Nebraska")

Shane Walsh (stagione 2, "Better Angels")

(stagione 2, "Better Angels") Tomas (stagione 3, “Sick”)

3 combattenti di Woodbury (stagione 3, “Made To Suffer”)

2 assassini di Terminus e altri 5 (stagione 5, “No Sanctuary”)

Bob Lamson (stagione 5, “Coda”)

Pete Anderson (stagione 5, “Conquer”)

Carter (stagione, ” First Time Again”)

5 membri dei Wolves (stagione 6, “Thank You”)

(stagione 6, “Thank You”) Ethan (stagione 6, “Knots Untie”)

4 Salvatori (stagione 6, “Not Tomorrow Yet”)

(stagione 6, “Not Tomorrow Yet”) Il padre di Gracie (stagione 8, “The Damned”)

Yago (stagione 8 “The Big Scary U”) Reilly (stagione 8 “Still Gotta Mean Something”)

Più di 18 Salvatori nel resto delle puntate.

Molti altri personaggi minori ci hanno salutato per sempre, e il conto totale dovrebbe aggirarsi proprio attorno alle 60 vittime, ma non è detto che il massacro finisca qui. Non resta che aspettare i film dedicati al personaggio per saperne di più, e nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata a queste 5 curiosità su Andrew Lincoln e al nostro approfondimento su The Walking Dead.