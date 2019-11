The Walking Dead: pienone di episodi nel 2020, tra serie principale e spin-off

Il 2020 sarà un anno in cui quasi ogni settimana ci sarà un episodio di una serie appartenente all'universo di The Walking Dead. Tra serie madre e spin-off, ben 42 domeniche della programmazione AMC saranno infatti a base di zombie. Una presenza così massiccia è inedita per il franchise, che punta a espandersi ulteriormente.

Nel complesso, infatti, ci saranno soltanto dieci settimane senza Walking Dead, dato verranno trasmesse: la seconda parte della decima stagione (attualmente in corso): la prima parte dell'undicesima stagione; la sesta stagione di Fear the Walking Dead; la prima stagione del secondo spin-off (al momento ancora senza nome ufficiale), che debutterà durante la primavera. In totale, dunque, 16 episodi della serie madre e 26 tra i due spin-off.

Come ribadito dal direttore operativo Ed Carroll, si tratta di qualcosa di sostanzialmente inedito e che rispecchia anche la voglia di arricchire ulteriormente l'universo narrativo di TWD, proposito già illustrato da Scott Gimple, il quale ha parlato dell'arrivo di miniserie ed episodi speciali.

AMC sembra voler puntare sui propri servizi di streaming e di favorire così l'arrivo di questi prodotti in modo da arricchire il proprio catalogo, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione negli Usa, dato che a livello internazionale la distribuzione viene affidata anche ad altri, come nel caso del nuovo spin-off, che arriverà su Amazon Prime Video.



Il quinto episodio di The Walking Dead 10 andrà in onda il 3 novembre. In una clip pubblicata in anteprima, Daryl racconta a Connie una storia su Merle.