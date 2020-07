The Walking Dead, Pollyanna McIntosh assicura: 'I film su Rick Grimes si faranno'

La star di Walking Dead Pollyanna McIntosh, interprete di Jadis/Anne, riprenderà il suo ruolo nel primo lungometraggio del franchise dedicato al personaggio di Rick Grimes. L'attrice intervenuta di recente ha rassicurato tutti sullo stato di lavorazione del film che, si farà nonostante i rallentamenti subiti a causa del Covid.

"Ho avuto varie conversazioni con Gimple e la showrunner Angela Kang di Walking Dead sul lavoro, ma principalmente si trattava di informazioni relative alla ripresa della produzione della serie ma anche su come stanno andando avanti i piani del fim", ha detto McIntosh al podcast di Talk Dead to Me.

"Perché penso che sia probabilmente ciò a cui pensano di continuo in questo momento, perché hanno la responsabilità di un cast e una troupe di grandi dimensioni che amano, e stanno cercando di capire come rendere tutto più sicuro mentre girano lo show. I film chiaramente ci saranno", ha detto la McIntosh, ma a suo dire:"La serie ha chiaramente la priorità in questo momento".

Oltre a un'undicesima stagione che dovrebbe partire con la produzione all'inizio del prossimo anno ed andare in onda fine 2021, il cast di Walking Dead tornerà a lavoro per sei episodi extra della stagione 10, che porteranno all'attesissimo finale della stagione.

"So che vogliono rendere la sceneggiatura assolutamente a tenuta stagna, e lo sarà di certo", ha aggiunto McIntosh riferendosi al progetto cinematografico che riunisce Gimple al creatore di The Walking Dead Robert Kirkman.

"Sono sulla stessa barca dei fan della serie in questo momento, voglio solo che tutto riprenda presto".



E riferendosi ancora alla trilogia cinematografica dedicata a Rick Grimes aggiunge: "Non per certo se saranno tre film e non posso nemmeno dirlo per rispetto della produzione. La produzione è in stato troppo avanzato per essere cancellata. Andy è davvero elettrizzato di tornare nei panni di Rick e scoprire come andranno le cose".

Insomma sembrano non esserci dubbi, rivedremo Rick Grimes e Jadis/Anne e scopriremo che fine hanno fatto dopo che l'elicottero li ha condotti a Philadelphia. Non ci resta che attendere.