The Walking Dead: ecco una possibile spiegazione della sigla dell'organizzazione CRM

Nel corso del panel in cui è stato mostrato il trailer del secondo spin-off di The Walking Dead, il supervisore dei contenuti del franchise, Scott Gimple, ha fornito alcune spiegazioni sul simbolo associato alla misteriosa organizzazione CRM, responsabile del rapimento di Rick Grimes (Andrew Lincoln).

L'autore ha raccontato che i tre cerchi che compongono il simbolo "rappresentano tre civiltà diverse, che sono collegate e intrecciate tra loro, ma sono molto differenti per altri aspetti". Gimple ha anche affermato che uno dei tre luoghi è proprio quello in cui è ambientato il nuovo spin-off di TWD. In più, ogni lettera della sigla CRM dovrebbe riferirsi a uno di quei luoghi, verosimilmente indicandone il nome.

Dati tutti questi indizi, ComicBook.com ha provato a capire a quali luoghi corrispondo le tre lettere.



Prima di tutto, sappiamo che il titolo di produzione dello spin-off è Monument e nel trailer sentiamo il discorso di Iris (Aliyah Royale) in cui afferma "Si chiama Monument Day perché siamo tutti un monumento del passato". La ragazza si riferisce alla comunità in cui è ambientata la serie, ancora sprovvista di un titolo ufficiale. In ogni caso, questo potrebbe essere il luogo a cui si riferisce la M.



Per quanto riguarda la C, questa potrebbe indicare Commonwealth, una comunità di circa 50mila sopravvissuti che consiste in varie cittadine connesse tra loro. Questo gruppo è presente nei fumetti di Robert Kirkman, ma c'è stato un easter egg nella nona stagione a richiamarlo e la showrunner Angela Kang ha dichiarato che stanno tenendo in considerazione di espandere la storia anche in quella direzione.



La R, invece, è più problematica e la più misteriosa. L'ipotesi maggiore è che potrebbe coinvolgere Fear the Walking Dead e dunque le colonie gestite da Virginia (Colby Minifie), storia che riceverà uno spazio maggiore nella sesta stagione, in cui compariranno molti luoghi nuovi.



Molti dei segreti dietro la mitologia di questa misteriosa organizzazione, verranno rivelati nel film di The Walking Dead.