The Walking Dead, la posta in gioco è altissima nel nuovo trailer della stagione finale

Mancano ormai due sole settimane all'uscita della stagione 11 di The Walking Dead, che concluderà la longeva serie zombie. Sarà una stagione strabiliante secondo Norman Reedus, e il nuovo teaser recentemente pubblicato da AMC lascia intuire che per i protagonisti la posta in gioco non è mai stata così alta.

Le immagini della clip sono visibili anche all'interno della notizia. Nella nuova stagione di The Walking Dead, vedremo Maggie (Lauren Cohan) disposta, in nome del bene comune, a collaborare con il vecchio nemico Negan (Jeffrey Dean Morgan). La vediamo infatti accettare la pistola che quest'ultimo le porge, in una scena già vista in un precedente trailer.

Intanto la produttrice esecutiva Denise Huth ha promesso una stagione finale di The Walking Dead molto diversa dai fumetti di Robert Kirkman. Nelle immagini dell'ultimo teaser vediamo, tra gli altri, Aaron (Ross Marquand) che afferma "Questa è la nostra casa e combatteremo per salvarla", e più avanti padre Gabriel (Seth Gilliam) lancia un messaggio: "Viviamo per loro. Se moriamo, moriamo per loro", mentre scorrono le immagini di altri sopravvissuti, come Rosita (Christian Serratos), Ezekiel (Khary Payton) e Kelly (Angel Theory).

Come ha spiegato recentemente Norman Reedus, la stagione 11 di The Walking Dead sarà suddivisa in due grandi trame, una dedicata alla battaglia contro i Razziatori e un successivo arco dedicato alla comunità militarizzata del Commonwealth.