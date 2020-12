The Walking Dead: Un poster fan made ci mostra un crossover con Rick Grimes

Sembra tutto pronto per lo speciale di Natale di The Walking Dead e gli appassionati sono ancora ansiosi di scoprire come continuerà la storia del protagonista Rick Grimes. Nel frattempo vi segnaliamo questo poster non ufficiale dedicato alla serie di AMC.

L'utente di Twitter @JackDixon_Caryl ha deciso quindi di modificare un poster promozionale della quinta stagione, come potete vedere dal messaggio presente in calce alla notizia, oltre al personaggio interpretato da Andrew Lincoln sono stati aggiunti membri del cast delle varie serie spin off ispirate all'opera di Robert Kirkman. In particolare troviamo Huck, Felix ed Elizabeth Kublek, conosciuti tutti durante le puntate di The Walking Dead: World Beyond, oltre a loro è presente anche Isabelle, che è stata introdotta in Fear The Walking Dead. Infine nel poster è possibile vedere Anne, anche lei scomparsa insieme a Rick.

La scelta di questi personaggi non è casuale, infatti si tratta di persone legate alla Civic Republic Military, società di sopravvissuti all'apocalisse zombie e che sarà al centro delle prossime vicende dello show. Come sapete è stato annunciato che la storia di Rick sarà conclusa con una trilogia di film, che spiegheranno agli appassionati i motivi dietro il suo rapimento. Se cercate altre curiosità sullo show, ecco la nostra notizia incentrata sui set di The Walking Dead.