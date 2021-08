The Walking Dead, un nuovo poster omaggia il personaggio di Carl Grimes

L’ultima stagione di The Walking Dead sta per arrivare e per onorare il viaggio dei protagonisti sono state lanciate diverse iniziative, l’ultima delle quali dedicata a Carl Grimes, interpretato da Chandler Riggs, con un imperdibile poster.

Svelato come parte di "11 Weeks of TWD Art" and "11 Weeks of Reveals until Season 11", il poster dell'artista, designer e regista Micheline Pitt ricorda Carl mentre appare negli episodi dell'ottava stagione "How It's Gotta Be" e "Honor" dopo aver aiutato ad evacuare i sopravvissuti nelle fogne sotto un'Alexandria bombardata da Negan (Jeffrey Dean Morgan) e dai Salvatori.



Carl muore a causa di un morso di zombie, dopo aver salvato la vita di Siddiq (Avi Nash) nell'ottava stagione.



"Nei fumetti, Carl vive fino alla fine. Quindi non pensavo che la storia di Carl sarebbe finita in nessun momento", ha detto Riggs l'anno scorso sulla sua uscita da The Walking Dead. "Ero piuttosto deluso all'epoca, ma ora posso andare avanti e fare altre cose. Quando ero nello show, ero bloccato nello show. Non potevo fare nient'altro. Quindi è davvero bello poter fare altre cose nel frattempo quando non lavoro."



"Amo Carl", ha detto Pitt del poster che trovate in calce alla notizia ispirato all’ottava stagione. "Penso che sia un personaggio così dolce e speciale. Inizia come questo bambino che deve crescere in circostanze così orribili che diventa un giovane uomo straordinariamente forte. Volevo catturare la sua dolcezza mescolata con la sua forza. La fogna crea uno sfondo eccellente e strizza l'occhio a quel momento difficile dello spettacolo".



Date un'occhiata al trailer di The Walking Dead 11 in attesa del debutto il 23 agosto su Disney+.