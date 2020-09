The Walking Dead, nel prequel rivedremo personaggi morti nella serie madre

Ne abbiamo sopportati di addii dolorosi nel corso di The Walking Dead: lo show tratto dai fumetti di Robert Kirkman non è mai stata particolarmente tenera con i suoi personaggi, ma ad alcuni dei meno fortunati potrebbe concedere a breve una seconda possibilità.

Secondo quanto dichiarato da Scott Gimple, infatti, lo spin-off recentemente annunciato Tales of The Walking Dead, che fungerà da prequel alla serie principale, ci darà modo di incontrare nuovamente alcuni dei personaggi scomparsi lungo lo show prodotto da AMC.

"Ci saranno episodi singoli o archi di episodi focalizzati su personaggi già esistenti o su nuovi personaggi, alcune backstory o comunque altri tipi di storie stand-alone. Per Tales of The Walking Dead continueremo comunque ad intermittenza con i personaggi che già conosciamo, con la compagnia principale. Ci sono tante storie che vogliamo affrontare. In un certo senso sarà un po' diverso da ciò che avevamo pensato inizialmente, ma sarà anche molto più ricco" ha spiegato Gimple.

The Walking Dead si concluderà nel 2022: quali personaggi vorreste rivedere in questa serie prequel? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcune voci, comunque, Tales of The Walking Dead potrebbe svelarci la storia di Beta; qui, intanto, trovate un elenco di quelli che per noi sono stati gli episodi più deludenti di The Walking Dead.